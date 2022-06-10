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СМИ: Галкин и Пугачева планируют уехать из Израиля

Антон Махов
Общество
СМИ: Галкин и Пугачева планируют уехать из Израиля
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Юморист Максим Галкин и его супруга — знаменитая российская певица Алла Пугачева — покинут Израиль. В планах у Галкина — концерты в Юрмале, Варшаве, Дублине и Лондоне.

Знакомые семьи сообщают, что в Юрмалу пара полетит с детьми.

— Скорее всего, как минимум в Юрмалу семейство вылетит вместе, ведь август — традиционное время, когда Пугачева и Галкин вместе с детьми отдыхали именно там, причем долго, как правило, месяц. Естественно, если Максим сам покинет Израиль, семье не будет смысла там оставаться, — отметил источник, приближенный к семье.

Также сообщили, что Пугачева тяжело переносит жару и не любит бывать на открытом солнце. Поэтому даже сейчас она прогуливается по большей части утром и вечером.

Источник заявил, что Пугачева не будет поддерживать Галкина своими выступлениями.

— Зачем? Он и сам справится. Программа продумана, Максим традиционно работает один — без гостей в концерте. Публика к этому привычна. А просто так делать длительные перелеты Пугачевой будет некомфортно, — отметил друг семьи.

Галкин — самодостаточный артист и человек, ему не требуется, чтобы его сопровождала в поездках жена, сообщает издание «Телепрограмма».

Недавно Пугачева на странице в одной из своих социальных сетей впервые за долгое время опубликовала видео своего супруга.

Максим Галкин Алла Пугачева Израиль
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