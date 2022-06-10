Москва выставила на продажу еще 12 участков под индивидуальное жилищное строительство

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, рабочий посёлок Киевский Карта всех событий

Москва выставила на торги еще 12 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В мае в список земель для индивидуального жилищного строительства было включено 12 новых территорий общей площадью 1,5 гектара. Они находятся в шести поселениях Троицкого административного округа. Всего в перечне земельных участков для ИЖС, опубликованном на портале mos.ru, содержится 116 объектов, из них 84 горожане уже купили, — отметил он.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь рассказал, что вышеуказанные земельные участки расположены в поселениях Щаповском, Вороновском, Краснопахорском, Киевский, Новофедоровском и Михайлово-Ярцевском. Их площадь варьируется от 582 до 2,4 тысячи квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что 26 мая Москва выставила на торги три земельных участка под строительство частных жилых домов. Два объекта находятся в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), один — в Южном Бутове.