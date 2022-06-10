Посол ЛНР заявил, что заблокированные на заводе «Азот» боевики запросили переговоры

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Украинские боевики, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, ищут возможность для переговоров и выдвигают условия для своего выхода с предприятия. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в пятницу, 10 июня.

— Все пути отступления для них (солдат ВСУ — прим. «ВМ») отрезаны. Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен, — подчеркнул дипломат.

Мирошник в своем Telegram-канале также добавил, что на заводе есть и гражданские лица. Их количество на данный момент определить невозможно, однако известно, что некоторые из них связываются с родными и подтверждают, что живы и прячутся в бомбоубежищах.

До этого помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов заявил, что ВСУ заминировали завод «Азот» в Северодонецке, в подвале которого могут находиться около 300 мирных граждан.

При этом Алаудинов подчеркнул, что мирные жители не могут покинуть предприятие, так как украинские боевики прикрываются ими от российской армии.