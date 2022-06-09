Украинская армия заминировала завод «Азот» в Северодонецке

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ВСУ заминировали завод «Азот» в Северодонецке, в подвале которого могут находиться около 300 мирных граждан. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил помощник главы Чеченской республики Апты Алаудинов.

— Есть у нас информация, что там где-то триста человек мирных людей, которых они загнали в какой-то подвал и заминировали все, — рассказал он.

Алаудинов добавил, что мирные жители не могут покинуть предприятие, так как украинские боевики прикрываются ими от российской армии, передает РИА Новости.

20 мая стало известно о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Отмечается, что националисты были заблокированы российскими войсками с 21 апреля 2022 года. В пятницу подземные сооружения предприятия, где прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

2 мая председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина сообщила, что проведение промежуточного трибунала над украинскими боевиками может состояться в Мариуполе.