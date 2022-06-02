Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Промежуточный трибунал над украинскими боевиками состоится в Мариуполе

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками состоится в Мариуполе
Фото: gur.gov.ua

Проведение промежуточного трибунала над украинскими боевиками может состояться в Мариуполе. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

— Будет очень логично, что он (трибунал — прим. «ВМ») будет проходить на территории Донецкой Народной Республики. В последнее время мы видим преступления, совершенные в отношении граждан Российской Федерации… Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала, — отметила она.

Однако чиновник уточнила, что промежуточный трибунал власти хотят провести в Мариуполе, сообщает РИА Новости.

Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко напомнил, что на территории самопровозглашенной республики содержатся 2,3 тысячи пленных украинских военных с «Азовстали». По его словам, решение о судьбах плененных бойцов ВСУ за судом.

В четверг, 26 мая, посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил о нахождении примерно восьми тысяч украинских военнослужащих в плену на территории Донбасса. Он добавил, что количество пленных увеличивается на ежедневной основе.

Украина Донбасс Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте