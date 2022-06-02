Промежуточный трибунал над украинскими боевиками состоится в Мариуполе

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Проведение промежуточного трибунала над украинскими боевиками может состояться в Мариуполе. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

— Будет очень логично, что он (трибунал — прим. «ВМ») будет проходить на территории Донецкой Народной Республики. В последнее время мы видим преступления, совершенные в отношении граждан Российской Федерации… Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала, — отметила она.

Однако чиновник уточнила, что промежуточный трибунал власти хотят провести в Мариуполе, сообщает РИА Новости.

Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко напомнил, что на территории самопровозглашенной республики содержатся 2,3 тысячи пленных украинских военных с «Азовстали». По его словам, решение о судьбах плененных бойцов ВСУ за судом.

В четверг, 26 мая, посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил о нахождении примерно восьми тысяч украинских военнослужащих в плену на территории Донбасса. Он добавил, что количество пленных увеличивается на ежедневной основе.