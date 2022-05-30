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Более 2 тысяч пленных с «Азовстали» содержатся в ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Более 2 тысяч пленных с «Азовстали» содержатся в ДНР
Фото: glava-lnr.info

На территории Донецкой народной республики (ДНР) сейчас содержатся 2,3 тысячи пленных украинских военных с «Азовстали». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

— Насчет них будет принимать решение суд. За такие преступления у нас, в ДНР, высшая мера наказания — это смертная казнь, — заявил он.

По словам Сироватко, решение о судьбах плененных бойцов ВСУ за судом. Кроме того, он отметил, что к солдатам относятся как к обычным военнопленным, с ними работают следователи. Об этом министр юстиции рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 1908 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии. По словам Шойгу, российским военным удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им необходимую помощь.

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