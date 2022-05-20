Шойгу: Более 1900 боевиков с «Азовстали» уже сдались в плен

Фото: Минобороны РФ

Более 1900 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Он уточнил, что по состоянию на 20 мая в плен сдались 1908 военных.

Шойгу добавил, что Вооруженным силам РФ удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им всю необходимую помощь, передает РИА Новости.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что по состоянию на 19 мая с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе вышли более 50 процентов украинских военных.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военных доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.