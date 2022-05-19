Пушилин сообщил о выходе с «Азовстали» более половины украинских военных

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что по состоянию на 19 мая с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе вышли более 50 процентов украинских военных, которые были заблокированы на комбинате российскими войсками. Об этом он сообщил в четверг, 19 мая.

— Еще не все вышли, процесс идет. Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом, — рассказал Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

Он уточнил, что боевикам из состава сил ВСУ, которые сдались российской армии, врачи оказывают медицинскую помощь.

18 мая стало известно, что еще 785 бойцов ВСУ с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен за последние сутки.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военных доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.