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В ДНР заявили о сдаче в плен еще 785 украинских военных с «Азовстали»

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР заявили о сдаче в плен еще 785 украинских военных с «Азовстали»
Фото: shutterstock

Еще 785 бойцов ВСУ с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен за последние сутки. Об этом в среду, 18 мая, заявил основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.

— Итого через наш участок на сегодня — 785 человек, — передает слова Ходаковского «Лента.ру».

18 мая сообщалось, что за последние сутки с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сложили оружие 694 солдата ВСУ. При этом в общей сложности, как уточняется, оружие сложили 959 человек.

При этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен. Так, на месте комбината собираются построить технопарк или парковую зону.

Вскоре Министерство обороны России продемонстрировало видео из больницы в Новоазовске, куда были отправлены пленные бойцы ВСУ, вышедшие с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Помимо этого, можно увидеть палаты с ранеными украинскими военными, размещенными там по несколько человек. По их словам, им в полной мере была оказана медицинская помощь.

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