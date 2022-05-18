Минобороны впервые показало пленных с «Азовстали» в больнице Новоазовска

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Министерство обороны России продемонстрировало видео из больницы в Новоазовске, куда были отправлены пленные бойцы ВСУ, вышедшие с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Отношение нормальное. Меры физического и психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что все нормально, — сказал один из пленных Виктор Шапошников.

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Помимо этого, можно увидеть палаты с размещенными там по несколько человек ранеными украинскими военными. По их словам, им в полной мере была оказана медицинская помощь, сообщает ТАСС.

18 мая сообщалось, что за последние сутки с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сложили оружие 694 солдат ВСУ. При этом в общей сложности, как уточняется, оружие сложили 959 человек.

При этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен. Так, на месте комбината собираются построить технопарк или парковую зону.