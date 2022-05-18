Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны впервые показало пленных с «Азовстали» в больнице Новоазовска

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны впервые показало пленных с «Азовстали» в больнице Новоазовска
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Министерство обороны России продемонстрировало видео из больницы в Новоазовске, куда были отправлены пленные бойцы ВСУ, вышедшие с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Отношение нормальное. Меры физического и психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что все нормально, — сказал один из пленных Виктор Шапошников.

Видео: Telegram / Минобороны России

Помимо этого, можно увидеть палаты с размещенными там по несколько человек ранеными украинскими военными. По их словам, им в полной мере была оказана медицинская помощь, сообщает ТАСС.

18 мая сообщалось, что за последние сутки с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сложили оружие 694 солдат ВСУ. При этом в общей сложности, как уточняется, оружие сложили 959 человек.

При этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен. Так, на месте комбината собираются построить технопарк или парковую зону.

Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте