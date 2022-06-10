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Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны

Лала Манушакян

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны
Фото: Рixabay

Врач-диетолог Наталья Нефедова предупредила, какое количество сметаны безопасно для ежедневного потребления без последствий для фигуры.

— Сметана — это очень жирный продукт. Важно помнить, что добавление сметаны в блюдо серьезно увеличивает его калорийность. Поэтому, если часто и в больших количествах употреблять сметану, то это может привести к лишнему весу и ожирению, — отметила специалист.

Так, по словам диетолога, суточная норма молочных продуктов — это две-три порции, при этом одна порция — это две столовые ложки сметаны. При этом важно, чтобы все порции не состояли только из сметаны.

По рекомендациям врача, важно исключать какие-либо повторные порции одного молочного продукта в рационе, передает радио Sputnik.

До этого врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, какое положительное воздействие на организм оказывает систематическое потребление кефира в определенное время. Эксперт пояснил, что начало дня со стакана кефира способствует улучшению аппетита, налаживает работу нервной системы и даже устраняет неприятный запах изо рта после сна. Кроме того, напиток заряжает человека энергией на целый день. В вечернее время кефир улучшает пищеварение и способствует усвоению полученных за день организмом микроэлементов.

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