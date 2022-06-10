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Валя Карнавал раскрыла подробности ДТП со своим участием

Анастасия Колоскова
Происшествия
Валя Карнавал раскрыла подробности ДТП со своим участием
Фото: vk/karna.val.music

Звезда TikTok Валя Карнавал рассказала в социальных сетях о столкновении ее розового автомобиля марки Mercedes-Benz G-класса с электробусом в Москве. При этом блогер отметила, что ее вины в произошедшем инциденте нет.

— Ничего страшного не случилось, машина просто стояла на аварийках. Автобус просто взял и въехал в «Гелендваген», снес зеркало. Я не виновница ДТП, — сообщила Карнавал.

По словам девушки, она не составляла протокол по факту случившегося. Знаменитость намерена починить автомобиль за свои средства. Она отметила, что при ДТП никто не пострадал. В момент аварии в ее автомобиле, помимо самой Вали, находились ее водитель и менеджер, пишет Газета.ru.

До этого сообщалось еще об одном ДТП с участием знаменитости. На Нижней Красносельской улице супруга известного российского певца и композитора Аркадия Укупника Наталья на автомобиле марки Porsche сбила пешехода. Пострадавший получил повреждение ребра. Адвокат Александр Добровинский отметил, что вины Натальи в произошедшем нет, так как пешеход перебегал дорогу на красный свет светофора, а бизнесвумен ехала без превышения скорости и успела затормозить.

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