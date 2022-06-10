Дуров анонсировал платную подписку в Telegram

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Создатель социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров официально анонсировал премиум-подписку в мессенджере. Об этом стало известно в пятницу, 10 июня.

По словам Дурова, Telegram должен финансироваться пользователями, а не рекламодателями. Премиум-подписка предполагает получение заплатившими пользователями дополнительных функций, более высокой скорости скачивания файлов, новых стикеров, специального оформления аккаунта и большее количество чатов.

При этом все существующие функции остаются бесплатными, написал Дуров в своем Telegram-канале.

21 апреля Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь он является гражданином четырех стран: России, Франции, государства Сент-Китс и Невис, а также ОАЭ. Однако уточняется, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек. Сам бизнесмен не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет.

Паспорта ОАЭ и Франции Дуров использует для путешествий и деловых поездок. При этом гражданство Сент-Китс и Невис предприниматель использовал только в первые годы после отъезда из России.