Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Гостя столицы задержали за кражу детского велосипеда из подъезда дома

Анастасия Колоскова
Происшествия
Гостя столицы задержали за кражу детского велосипеда из подъезда дома
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Новороссийская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали безработного молодого человека, который подозревается в краже детского велосипеда из подъезда дома на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже детского велосипеда, находившегося на первом этаже подъезда дома на улице Новороссийской.

Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 24-летнего безработного приезжего. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодого человека отпустили под обязательство о явке.

8 июня сообщалось о задержании на юго-востоке столицы серийного велоугонщика. Очередную кражу мужчина совершил на улице Михайлова, после чего его оперативно задержали росгвардейцы, которые получили информацию о пропаже велосипеда с парковки и полное его описание.

Похитителем оказался 35-летний уроженец Кемеровской области. Ранее у него уже были судимости за аналогичные преступления. Во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог внятно объяснить свой поступок.

Велосипеды Район Люблино Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте