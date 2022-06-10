Гостя столицы задержали за кражу детского велосипеда из подъезда дома

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Новороссийская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали безработного молодого человека, который подозревается в краже детского велосипеда из подъезда дома на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже детского велосипеда, находившегося на первом этаже подъезда дома на улице Новороссийской.

Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 24-летнего безработного приезжего. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодого человека отпустили под обязательство о явке.

8 июня сообщалось о задержании на юго-востоке столицы серийного велоугонщика. Очередную кражу мужчина совершил на улице Михайлова, после чего его оперативно задержали росгвардейцы, которые получили информацию о пропаже велосипеда с парковки и полное его описание.

Похитителем оказался 35-летний уроженец Кемеровской области. Ранее у него уже были судимости за аналогичные преступления. Во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог внятно объяснить свой поступок.