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Линейку энергетических гелей выпустили в Москве

Лейла Алиева
Город
Линейку энергетических гелей выпустили в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Производитель спортивного питания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в сотрудничестве с экспертами выпустил линейку энергетических гелей. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Компания «Академия-Т», производство которой расположено в ОЭЗ «Технополис «Москва», при участии экспертов по спортивному питанию предложила решение для импортозамещения в этой сфере — новые энергетические гели, — рассказал он.

Гели сделаны преимущественно из российского сырья и обходятся примерно на 30 процентов дешевле зарубежных аналогов из Европы и США. Выпускают их в стиках по 60 миллилитров с различными фруктовыми вкусами.

Энергетические гели являются одним из самых востребованных продуктов среди любителей циклических видов спорта (бега, триатлона, велоспорта), а их главное преимущество — удобная упаковка, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в первом квартале 2022 года объем выручки резидентов особых экономических зон столичного региона составил около 14 миллиардов рублей, что на 62 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спорт Производство технополис «Москва»
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