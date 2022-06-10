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Остановка «МЦД «Печатники» появилась на нескольких автобусных маршрутах

Лала Манушакян
Общество
Остановка «МЦД «Печатники» появилась на нескольких автобусных маршрутах
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Курское направление Московской железной дороги, платформа Печатники Карта всех событий

Новая остановка «МЦД «Печатники» появилась на маршрутах автобусов, курсирующих на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 10 июня.

— С 10 июня добавляется остановка «МЦД «Печатники» на ул. Шоссейная для автобусов № 161, 438, 703 и с790. Это связано с открытием станции МЦД-2 «Печатники», — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июня совместно с генеральным директором компании «РЖД» Олегом Белозеровым открыл станцию «Печатники» МЦД-2. Он отметил, что новый вокзал объединяет МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метро и буквально скоро объединит Большую кольцевую линию метрополитена, создавая большой транспортный узел. По словам мэра, открытие станции улучшило доступность для трех столичных районов, в которых проживает порядка 300 тысяч москвичей.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) 30 мая сообщили о завершении строительства временной пассажирской инфраструктуры новой станции Ольгино четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Транспорт МЦД Район Печатники
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