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Более 180 домов построили в столице с начала программы реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 180 домов построили в столице с начала программы реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В адресный реестр объектов недвижимости Москвы с начала реализации программы реновации внесли данные о 43 тысячах квартир в новостройках. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с 2017 года во всех округах города построили и ввели в эксплуатацию более 180 жилых домов.

— Всем квартирам в новостройках были присвоены официальные адреса. Больше всего новых домов получили постоянную прописку на северо-востоке и юго-востоке города — на два этих округа приходится 30 процентов новостроек. Активнее всего адреса присваивались в 2021 году — за это время в реестре появились записи о 72 новых зданиях на 17 тысяч квартир, — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме 43 тысяч квартир, в новых домах получили адреса 12,7 тысячи машино-мест и 1,8 тысячи нежилых помещений, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что жилой дом по программе реновации возведут в столичном районе Южное Бутово. Отмечается, что расселению здесь подлежат 26 домов, в которых живут более трех тысяч москвичей. Один из них будет реконструирован после освобождения жилых помещений.

Жилье Москва Реновация
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