Мишустин подписал распоряжение о выходе РФ из Всемирной туристской организации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 10 июня, подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

— Принять предложение МИД России <...> о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации, — отмечается в тексте документа.

Россия была членом организации с 1991 года в качестве правопреемницы СССР.

8 июня руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ) Илья Уманский рассказал, что россияне стали чаще отдыхать в Дагестане и Чечне, в том числе благодаря программам господдержки. Он отметил, что география поездок по стране расширилась. Теперь россияне выбирают не только Крым и Краснодарский край.

Активно растет спрос и предложение и в других регионах: Алтай, Байкал, север России, Мурманская область.

До этого стало известно, что Санкт-Петербург стал самым популярным направлением среди российских туристов, планирующих отправиться в путешествие в июньские праздники.