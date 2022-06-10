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Мизинцев заявил о новой провокации ВСУ в районе захоронения жертв чумы в Одессе

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мизинцев заявил о новой провокации ВСУ в районе захоронения жертв чумы в Одессе
Фото: depositphotos

Киев готовит новую провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы после обвинить в ней ВС России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 10 июня.

— Руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го Центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы, — заявил Мизинцев.

По его словам, ВСУ планируют разместить в районе массового захоронения комплекс ПВО или его макет. В случае удара ВС России по потенциально опасному объекту киевский режим распространит в СМИ информацию о возникновении биологической угрозы в регионе по вине Москвы.

Генерал-полковник подчеркнул, что ВС России не наносят удары по потенциально опасным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, при этом провокации ВСУ при полной поддержке «так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер», передает РИА Новости.

23 мая сообщалось, что отечественные системы ПВО предотвратили в ночь с 22 на 23 мая провокацию со стороны ВСУ в Рыльском районе под Курском.

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