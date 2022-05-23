Силы ПВО не допустили провокаций со стороны Украины в Курской области

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили в ночь с 22 на 23 мая провокацию со стороны ВСУ в Рыльском районе под Курском. Об этом сообщил глава региона Андрей Лисман.

— Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов, — написал он на своей странице в Telegram.

По его словам, отечественные системы ПВО отработали и ликвидировали все цели в воздухе.

21 мая населенный пункт Теткино и близлежащие села попали под минометный обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Помимо этого, солдаты Украины обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.