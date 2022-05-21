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В Курской области сообщили об обстреле приграничных сел со стороны ВСУ

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
В Курской области сообщили об обстреле приграничных сел со стороны ВСУ
Фото: adm.rkursk.ru

Населенный пункт Теткино и близлежащие села попали под минометный обстрел вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

— В Теткино и в близлежащих населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже, — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что 18 мая села Курской области Теткино и Алексеевка попали под обстрел ВСУ. Так, Алексеевка оказалась обстреляна в третий раз за минувшие сутки.

Также стало известно, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области. Старовойт уточнил, что погибшим, по предварительным данным, является водитель фуры. Он занимался доставкой сырья на завод по производству спирта.

В среду, 11 мая, российские системы ПВО сбили украинский беспилотник на территории Курской области.

Помимо этого, солдаты Украины обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

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