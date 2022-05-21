В Курской области сообщили об обстреле приграничных сел со стороны ВСУ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Населенный пункт Теткино и близлежащие села попали под минометный обстрел вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
— В Теткино и в близлежащих населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже, — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, что 18 мая села Курской области Теткино и Алексеевка попали под обстрел ВСУ. Так, Алексеевка оказалась обстреляна в третий раз за минувшие сутки.
Также стало известно, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области. Старовойт уточнил, что погибшим, по предварительным данным, является водитель фуры. Он занимался доставкой сырья на завод по производству спирта.
В среду, 11 мая, российские системы ПВО сбили украинский беспилотник на территории Курской области.
Помимо этого, солдаты Украины обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.