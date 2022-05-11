ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области

Фото: Минобороны РФ

Беспилотник сбит в Курской области на границе с Украиной. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в среду, 11 мая.

— Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне, — сказал политик.

При происшествии никто не пострадал, никаких разрушений также не последовало, написал Старовойт в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого в Курской области на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. На месте инцидента работали сотрудники спецслужб.

Тогда Старовойт отметил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. По его словам, никто не пострадал. Позже он заявил, что частичное обрушение железнодорожного моста является результатом диверсии.

В апреле в селе Крупец в Рыльском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины пограничный пункт. Старовойт тогда сообщил, что российским военнослужащим удалось подавить огневую точку.