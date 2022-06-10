Диетолог Кононенко рассказала, как быстро похудеть к отпуску

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Быстро скинуть несколько лишних килограммов накануне отпуска можно, исключив из рациона некоторые продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Кононенко.

Так, она порекомендовала отказаться от творога, кефира и ряженки, так как эти продукты обладают высоким инсулиновым индексом и способствуют скоплению в организме лишней жидкости.

Диетолог также посоветовала на период похудения исключить из рациона фрукты, заменив их ягодами.

— Фрукты содержат сахарозу, глюкозу и фруктозу, последний из сахаров опасен тем, что, поступая в печень, вызывает нарушение углеводного обмена, что способствует отложению жира и повышению сахара в крови, — пояснила эксперт.

Также желающим похудеть не нужно употреблять мучные изделия и макароны. При этом крупы можно оставить, отметила Кононенко. По ее словам, гречка или овсянка в сочетании с яйцами является идеальным завтраком для похудения. Остальные приемы пищи должны состоять из овощей и нежирной рыбой, птицы или мяса, посоветовала диетолог.

Также специалист призвала худеющих отказаться от привычки перекусывать и оставить только три полноценных приема пищи.

Кононенко порекомендовала ужинать не позднее, чем за три часа до отхода ко сну, а завтракать не позднее, чем через час после пробуждения. Также она отметила важность употребления как можно большего количества свежих или тушеных овощей, которые станут отличным гарниром к рыбе, постной птице или нежирному мясу, отметила эксперт.

Врач допустила также возможность разгрузочных дней несколько раз в неделю. Однако она предупредила, что в это время не нужно голодать, а лишь немного снизить количество потребляемых калорий, пишет Пятый канал.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала, что поможет похудеть во сне. По ее словам, расщепление жиров в ночное время действительно происходит активно, если соблюдать режим дня и правильно питаться.