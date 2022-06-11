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У Джастина Бибера парализовало половину лица

Юлия Курганова
Общество
У Джастина Бибера парализовало половину лица
Фото: NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

У певца Джастина Бибера парализовало половину лица. Врачи диагностировали у 28-летнего артиста синдром Рамсея — Ханта и болезнь Лайма на фоне хронического мононуклеоза.

— Все это пагубно сказалось на работе мозга, эмоциональном состоянии, да и вообще я неважно себя чувствую. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние, — рассказал Бибер поклонникам.

Звезда заявил, что последние три года ему было очень плохо.

— Это по-настоящему тяжелое время, — отметил певец.

Видео: Telegram-канал Mash

Фанаты знаменитости по всему миру пожелали ему здоровья и скорейшего возвращения к концертной деятельности, которую он вынужден поставить на паузу, передает StarHit.

В марте стало известно, что врачи нашли у американской модели и жены певца Джастина Бибера Хейли тромб в мозге, который едва не стал причиной инсульта. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие утром 10 марта. Она заявила, что ее реакция стала заторможенной, также модель не могла двигаться. В связи с этим ей пришлось обратиться к врачам, которые обнаружили тромб в ее мозге.

Здоровье Врачи Джастин Бибер
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