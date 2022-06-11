Нутрициологи назвали способ снизить риск развития болезни Альцгеймера

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Специалисты Научно-исследовательского института жирных кислот в Соединенных Штатах установили связь между уровнем жирных кислот в организме и риском развития болезни Альцгеймера.

Ониы выяснили, что у людей с высоким уровнем жирных кислот в организме риск развития болезни Альцгеймера снижается в 1,5 раза.

Участие в исследовании приняли около 1,5 тысячи человек от 65 лет и старше. Специалисты проанализировали связь уровня докозагексаеновой кислоты в эритроцитах и вероятности развития болезни Альцгеймера. Ученые установили, что у пациентов с наиболее высокой концентрацией ДГК риски были на 49 процентов ниже, чем у участников с самой низкой концентрацией данной кислоты.

Исследователи утверждают, что даже при генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера поддержание высокого уровня докозагексаеновой кислоты позволит отсрочить наступление недуга примерно на пять лет, сообщается в журнале Nutrients.

Назван симптом, который говорит о возможном развитии деменции. Ухудшение восприятия запахов может указывать на снижение когнитивных способностей. Об этом сообщил профессор психиатрии и неврологии Медицинского центра Колумбийского университета Девангер П. Девананд.