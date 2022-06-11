Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Нутрициологи назвали способ снизить риск развития болезни Альцгеймера

Юлия Курганова
Общество
Нутрициологи назвали способ снизить риск развития болезни Альцгеймера
Фото: https://pixabay.com/

Специалисты Научно-исследовательского института жирных кислот в Соединенных Штатах установили связь между уровнем жирных кислот в организме и риском развития болезни Альцгеймера.

Ониы выяснили, что у людей с высоким уровнем жирных кислот в организме риск развития болезни Альцгеймера снижается в 1,5 раза.

Участие в исследовании приняли около 1,5 тысячи человек от 65 лет и старше. Специалисты проанализировали связь уровня докозагексаеновой кислоты в эритроцитах и вероятности развития болезни Альцгеймера. Ученые установили, что у пациентов с наиболее высокой концентрацией ДГК риски были на 49 процентов ниже, чем у участников с самой низкой концентрацией данной кислоты.

Исследователи утверждают, что даже при генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера поддержание высокого уровня докозагексаеновой кислоты позволит отсрочить наступление недуга примерно на пять лет, сообщается в журнале Nutrients.

Назван симптом, который говорит о возможном развитии деменции. Ухудшение восприятия запахов может указывать на снижение когнитивных способностей. Об этом сообщил профессор психиатрии и неврологии Медицинского центра Колумбийского университета Девангер П. Девананд.

Исследования Ученые нутрициолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте