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Диетолог Соломатина рассказала, как отличить хороший арбуз от нитратного

Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

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Общество
Диетолог Соломатина рассказала, как отличить хороший арбуз от нитратного
Фото: Pexels

Не все арбузы одинаково полезны для человека, некоторые из них содержат высокое количество нитратов, которые провоцируют снижение кислорода в организме. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

— Сейчас не сезон арбузов. Нужно понимать, что все они выращены с применением стимуляторов роста. Это, как правило, селитра. Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определенных условиях становятся нитритами. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию, — заявила эксперт.

Опасный арбуз легко определить по внешним признакам.

— Обычно такой плод имеет белые или желтые прожилки и не сахаристую мякоть, — добавила Соломатина.

Помимо прочего отмечается, что при выборе ягоды не стоит делать акцент на цвете плода, так как ее могут окрасить.

Ранее фермер рассказал, как проверить спелость ягоды простым способом.

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