Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представителей которых в июне ждут большие проблемы

Юлия Курганова
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, представителей которых в июне ждут большие проблемы
Фото: pixabay.com

Первый месяц лета подарит многим возможность достичь поставленной цели, но представители пяти знаков зодиака столкнутся с большими проблемами, которые серьезно повлияют на их планы и жизнь. Они рискуют потерять все и остаться ни с чем, поэтому им нужно быть особенно внимательными и осторожными, прежде чем приступать к какому-либо делу или принимать решение.

Львы всегда руководствуются своими желаниями, не обращая внимания на здравый смысл. В итоге это приводит к тому, что они идут на риски, даже не думая о возможных последствиях. Львам следует быть осмотрительными и не совершать необдуманных поступков. Это касается не только профессиональной деятельности, но и личной жизни. Астрологи не рекомендуют Львам заводить сомнительные знакомства, так как новые приятели могут ухудшить их и без того трудное положение.

Весов в июне ожидает много неприятностей. Но лишь преодолев все трудности на своем пути, представители этого знака смогут стать сильнее и выносливее. Именно поэтому им не стоит воспринимать все близко к сердцу. Самое главное — это настроится на то, что в жизни все можно преодолеть. Прежде чем принимать важное решение, нужно все тщательно продумать и взвесить. Не стоит идти на риски, потому что в самый важный момент удача отвернется от них. Не следует также полагаться на советы знакомых, поскольку они не помогут, а только усугубят ситуацию.

Водолеи столкнутся с проблемами в работе. У них высок риск остаться без заработка, а найти новое место будет непросто. При этом у них увеличатся расходы. Астрологи не советуют представителям знака делать дорогостоящие покупки. Не исключено, что все имеющиеся сбережения придется потратить на более важные вещи. Также Водолеям не рекомендуется строить в июне грандиозные планы, потому что они не принесут желаемого результата.

В жизни Рыб в июне наступит сложный период времени. Им придется выйти из зоны комфорта, чтобы уладить многие вопросы. Если раньше они могли что-то упустить, то теперь им придется отвечать за все поступки. Трудности могут возникнуть в плане карьеры. Особую аккуратность им следует соблюдать в командировках. Повышенную внимательность необходимо проявлять с середины месяца, причем в любом деле. Кроме того, у Рыб может пошатнуться здоровье.

Скорпионы в июне могут совершить много ошибок не только на работе, но и в личной жизни. Взрывной характер может негативно отразиться на их судьбе. Астрологи советуют представителям этого знака быть особенно внимательными на дорогах. Не исключено, что они могут попасть в ДТП или другие неприятности. Им будет тяжело найти общий язык даже со своим окружением и близкими людьми. Из-за частых ссор и конфликтов у Скорпионов может ухудшиться состояние здоровья.

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представителям которых в первый месяц лета 2022 года придется настрадаться.

проблемы Гороскопы июнь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте