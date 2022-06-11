Глава Минвостокразвития объяснил «нервное поведение» Японии по отношению к РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сказал, что «нервное поведение» японских властей объясняется тем, что Токио долгое время находится под сильным влиянием Соединенных Штатов.

Поэтому Япония несамостоятельна в принятии решений, отметил он. Кроме того, по конституции она до сих пор не может владеть собственной армией, а на Окинаве размещена военная база США, которая занимает большую площадь острова.

— Считаю такое поведение конъюнктурным и эмоциональным, — высказался Чекунков.

Он подчеркнул, что подобная несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является для РФ соседом с большим количеством торгово-экономических связей, сообщает РИА Новости.

10 июня японские власти ввели запрет на поставки в Россию бульдозеров, грузовиков и самосвалов. Ограничения вступают в силу с 17 июня в рамках нового пакета санкций.