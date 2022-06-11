Юрист перечислил самые частые штрафы у водителей летом

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что наиболее частые штрафы у водителей летом — это превышение скорости и заезд в лес, к реке, озеру или морю.

Он отметил, что изменение погодных условий, дорожное покрытие безо льда, снега и реагентов провоцируют автолюбителей на более скоростную езду.

Следует учитывать, что нарушением будет считаться заезд не просто в лесополосу или сам лес, а только в том случае, если он является заповедником, заказником, памятником природы или ботаническим садом. За пересечение границы памятника природного наследия нарушителя могут оштрафовать на 3–4 тысячи рублей, сообщил специалист. При этом за выезд на берег любого водоема на водителя могут составить административный протокол со штрафом в 4,5 тысячи рублей.

Также Соловьев предостерег водителей от нарушения правил перевозки детей. Он напомнил, что нельзя возить детей до семи лет без специализированного кресла, бустера и (или) пристегнутого ремня безопасности, иначе можно заплатить штраф 3 тысячи рублей.

Мойка автомобиля в неустановленном месте также грозит штрафом (до 4 тысяч рублей), а использование химии добавит в доход регионального бюджета еще 5 тысяч рублей, заявил юрист.

Соловьев подчеркнул, что нормы, которые запрещают стоянку в местах, где посажены зеленые насаждения, сейчас есть во многих региональных административных кодексах. Летом периодически проводятся соответствующие рейды, когда наказывают даже за стоянку на покрытых травой площадках у частных домов. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

— Кроме того, ремни безопасности без автоматической затягивающей катушки попали под запрет. Штрафовать будут и за изношенный протектор шин, резину не по сезону и колеса с разными шинами на противоположных осях, — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

С начала года система скрытого надзора выявила в Москве более девяти тысяч различных административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Самыми частыми нарушениями ПДД выявленными скрытыми патрулями стало передвижение водителей с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков, а также езда с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает требованиям безопасности.