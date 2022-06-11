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Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и среди блогеров

Георгий Соланович
В мире
Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и среди блогеров
Фото: Pixabay

Правительство Италии рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров в связи с публикацией в газете Corriere della Sera расследования комитета парламента республики по безопасности (Copasir) в отношении граждан страны, которые якобы имеют отношение к пророссийской пропаганде.

Так, представитель руководства совмина Франко Габриэлли опроверг информацию о том, что итальянские спецслужбы якобы составляют досье на всех пророссийских журналистов, экспертов и блогеров. В этом ключе Габриэлли также распорядился опубликовать доклад «о дезинформации во время российского-украинского конфликта».

Семистраничный документ, по словам представителя руководства совмина, составлялся на основе информации из открытых источников и находился под самым низким грифом секретности.

— Он не имеет ничего общего с каталогизацией или заведением досье. В Италии нет ни Большого Брата, ни Spectre (тайная организация из фильмов про Джеймса Бонда — прим. «ВМ»). Никто не хочет вести расследования по мнениям, — подчеркнул младший статс-секретарь аппарата правительства.

В документе подчеркивается «изменение тренда российской дезинформации», которая «перешла в защитную позицию». Кроме того, в материале отмечается критика в адрес действующего премьер-министра Италии Марио Драги, а также идет речь о «попытке дискредитации международных организаций», распространении в Сети интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова и активности аккаунтов российских представительств за рубежом, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми заявления о преступлениях, якобы совершенных российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

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