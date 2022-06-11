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Один человек погиб в результате пожара в квартире в Крылатском

Георгий Соланович
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в квартире в Крылатском
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Осенний бульвар, 5к1 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в квартире на Осеннем бульваре в Крылатском районе Москвы. Об этом в субботу, 11 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По словам источника, площадь возгорания составила два квадратных метра.

Человек, который был в квартире во время пожара, на момент прибытия врачей находился в тяжелом состоянии. Его пытались реанимировать, однако он скончался.

10 июня сообщалось, что два человека погибли при возгорании в частном доме в СНТ «Электрозаводец» около подмосковного города Сергиева Посада.

Пожар произошел около 19:00 на 107-м участке СНТ. Причины возгорания выясняются, на участке работали сотрудники экстренных служб.

Район Крылатское Смерть Пожары
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