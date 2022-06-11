Москва выставит на торги более 30 нежилых помещений

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва выставит на торги 31 нежилое помещение в девяти округах, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 11 июня.

— На продажу выставлено 31 нежилое помещение свободного назначения. Больше всего объектов представлено в центре и на юго-западе столицы — по шесть. На юго-востоке — пять, на востоке и севере — по четыре, на юге и западе — по два, на северо-западе и северо-востоке — по одному, — пояснил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Победившие на торгах предприниматели смогут открыть в помещениях магазины, предприятия бытового обслуживания, кофейни, аптеки или офисы. Объекты располагаются в подвальных, на первых, цокольных и антресольных этажах.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 30 июня включительно, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 июня столица выставила на торги еще 12 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Они расположены в поселениях Щаповском, Вороновском, Краснопахорском, Киевский, Новофедоровском и Михайлово-Ярцевском.