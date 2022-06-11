Движение ограничат с 11 июня в нескольких районах столицы

Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы

В нескольких районах столицы с субботы, 11 июня, ограничат движение транспорта. Причиной этому станут строительные работы, а также съемки кино. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, ограничение проезда будет действовать до 30 июля в районе 70-го километра МКАД и пересечения путепровода Братцево — Путилково. Здесь движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

До 31 декабря движение будет ограничено в районе съезда с улицы Валаамской на Дмитровское шоссе.

До 27 августа будет перекрыто движение на участке Волочаевской улицы от дома 4, строение 2, на улице Прямикова до Золоторожской улицы. Общественный транспорт сможет курсировать здесь по выделенной полосе.

В периоды с 17 июня по 25 июля, с 26 июля по 21 сентября и с 22 сентября до 14 ноября будет ограничено движение в центре столицы в районе пересечения проектируемого проезда № 1096 и Андроньевской набережной.

С 16 июня по 24 декабря будут действовать ограничения движения на улице Адмирала Корнилова от дома 10, строение 1, до пересечения с Институтским проездом в поселении Мосрентген.

С 14 июня по 31 июля работы по обновлению инженерных сетей будут вестись возле дома 7 на Зеленом проспекте и на участке 3-го проезда Перова Поля. С 1 по 25 сентября движение будет ограничено в районе дома 3 на Зеленом проспекте, а с 11 июля по 27 сентября — на нем же в районе дома 3, строение 20. Помимо этого, с 20 июня по 30 сентября будут поэтапно перекрываться полосы на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы.

11 и 12 июня с 06:00 до 20:00 на участке улицы Теплый Стан от улицы Академика Виноградова до улицы Академика Варги введутся ограничения и перекрытия движения в связи со съемками кино, отмечается в сообщении.

Подробнее об ограничениях движения можно узнать на схемах.

1/7 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 2/7 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 3/7 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 4/7 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 5/7 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 6/7 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 7/7 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

До этого сообщалось, что трамваи № 23 и № 27 снова начнут ходить по выходным между станцией Московского метрополитена «Войковская» и Михалковской улицей с 11 июня.