Рогозин сообщил о задержке в оплате полета астронавта из США на российском корабле

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Американская компания Axiom Space совершила оплату в рублях за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз» с месячной задержкой. Об этом в субботу, 11 июня, сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

— Они опоздали ровно на месяц. Была задержка оплаты, но тем не менее средства пришли в полном объеме, — рассказал глава компании в эфире телеканала «Россия 24».

Рогозин уточнил, что, согласно договоренности, оплата американской компанией производится исключительно в рублях.

В апреле генеральный директор корпорации в эфире Первого канала сообщал, что Axiom Space из-за проблем с логистикой не оплатила два миллиарда рублей за полет астронавта NASA Ванде Хая.

30 марта спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19», на котором находились космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай приземлился в казахстанской степи.

4 июня Рогозин заявил, что Роскосмос планирует восстановить работу телескопа eROSITA на орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», который ранее был отключен коллегами из Германии.