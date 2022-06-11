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Жителям столицы рассказали о погоде на ближайшие дни

Анастасия Колоскова
Город
Жителям столицы рассказали о погоде на ближайшие дни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ближайшие дни в Москве ожидается по-настоящему теплая летняя погода. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, в субботу, 11 июня, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24–26 градусов. В столице в этот день сохранится переменная облачность, местами ожидаются кратковременные осадки.

В воскресенье, 12 июня, жителей столицы также предупредили о вероятности небольших осадков. Воздух прогреется до 23–25 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду с северо-запада.

В первые два дня следующей недели в Москве будет плюс 22–24 и 22–27 градусов тепла соответственно. В среду станет немного прохладнее, столбики термометров опустятся до плюс 18–23 градусов.

В эти дни вероятны небольшие кратковременные дожди. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду, говорится в сообщении.

Инфекционист Елена Мескина рассказала, кому жарким летом будет хуже всего. По ее словам, чаще всего на плохое самочувствие в летнюю жару жалуются люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

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