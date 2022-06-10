Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Инфекционист рассказала, кому жарким летом будет хуже всего

Рафаэль Залян
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Инфекционист рассказала, кому жарким летом будет хуже всего
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Чаще всего на плохое самочувствие в летнюю жару жалуются люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

— Если у человека коронавирус протекал в тяжелой форме, это означает, что даже спустя год у него могут нарушаться некоторые функции, связанные с дыхательной системой. Как следствие, это может быть одышка, боли в груди, обострение сосудистых заболеваний, — отметила специалист.

Кроме того, по словам Мескиной, в особой группе риска находятся и граждане с заболеваниями сосудов, сердца, дыхательной системы, а также с пневмонией. Обострение всех симптомов можно объяснить именно наступлением жаркой погоды, заключила врач в беседе с «ВМ».

До этого сообщалось, что употребление алкогольных напитков в жаркую погоду может стать причиной инфаркта, инсульта и проблем с сердечно-сосудистой системой, а также спровоцировать солнечный удар.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн 3 июня рассказал, что в период жаркой погоды самым безопасным спиртным напитком является сухое белое вино с добавлением воды и лимона.

Врачи предупреждение Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте