Инфекционист рассказала, кому жарким летом будет хуже всего

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Чаще всего на плохое самочувствие в летнюю жару жалуются люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

— Если у человека коронавирус протекал в тяжелой форме, это означает, что даже спустя год у него могут нарушаться некоторые функции, связанные с дыхательной системой. Как следствие, это может быть одышка, боли в груди, обострение сосудистых заболеваний, — отметила специалист.

Кроме того, по словам Мескиной, в особой группе риска находятся и граждане с заболеваниями сосудов, сердца, дыхательной системы, а также с пневмонией. Обострение всех симптомов можно объяснить именно наступлением жаркой погоды, заключила врач в беседе с «ВМ».

До этого сообщалось, что употребление алкогольных напитков в жаркую погоду может стать причиной инфаркта, инсульта и проблем с сердечно-сосудистой системой, а также спровоцировать солнечный удар.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн 3 июня рассказал, что в период жаркой погоды самым безопасным спиртным напитком является сухое белое вино с добавлением воды и лимона.