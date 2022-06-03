Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Врач назвал наименее вредный в жару алкогольный напиток

Анастасия Колоскова
Общество
Врач назвал наименее вредный в жару алкогольный напиток
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

В период жаркой погоды лучше отказаться от употребления спиртных напитков, наиболее безопасным же из них является сухое белое вино с добавлением воды и лимона. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, вино, разбавленное пополам водой, с добавлением лимона является «прекрасным средством для утоления жажды». Напиток позволит более легко перенести жару и восполнить водный и солевой балансы, уточнил Брюн.

Врач назвал мифом распространенное мнение о пользе бокала вина за обедом. Он отметил, что о пользе вина можно говорить, если принимать его как лекарство — по чайной ложке один–два раза в сутки.

По словам нарколога, вредным является любой алкоголь, так как этанол дает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. При этом вред от белого сухого вина будет меньше, передает РИА Новости.

О губительном влиянии алкоголя на организм человека может говорить интенсивность цвета напитка. Так, по мнению ученых, самое тяжелое похмелье вызывает виски.

Алкоголь Врачи вред
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте