Врач назвал наименее вредный в жару алкогольный напиток

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В период жаркой погоды лучше отказаться от употребления спиртных напитков, наиболее безопасным же из них является сухое белое вино с добавлением воды и лимона. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, вино, разбавленное пополам водой, с добавлением лимона является «прекрасным средством для утоления жажды». Напиток позволит более легко перенести жару и восполнить водный и солевой балансы, уточнил Брюн.

Врач назвал мифом распространенное мнение о пользе бокала вина за обедом. Он отметил, что о пользе вина можно говорить, если принимать его как лекарство — по чайной ложке один–два раза в сутки.

По словам нарколога, вредным является любой алкоголь, так как этанол дает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. При этом вред от белого сухого вина будет меньше, передает РИА Новости.

О губительном влиянии алкоголя на организм человека может говорить интенсивность цвета напитка. Так, по мнению ученых, самое тяжелое похмелье вызывает виски.