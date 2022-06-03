Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Ученые назвали алкогольный напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье

Георгий Соланович
Общество
Ученые назвали алкогольный напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

О губительном влиянии алкоголя на организм человека может говорить интенсивность цвета напитка. Так, по мнению ученых, самое тяжелое похмелье вызывает виски.

Причиной такой «жестокости» ирландского спиртного ученые считают различные примеси, которые дарят виски специфический вкус и благородный оттенок.

Второе место по губительности занимает темный ром, после него — бурбон, красное вино и бренди.

Однако стоит помнить, что неблагоприятное влияние на организм человека не всегда оказывает высокий градус алкоголя. Так, например, недостаток крепости пива люди часто компенсируют большими объемами.

Примечательно, что крепче виски могут быть только алкогольные коктейли, так как в них смешаны разные виды спиртного, передает Medikforum.

В просторечье «пивным животом» называют особенный тип ожирения, специалисты же рассматривают это нарушение здоровья организма как серьезный фактор риска.

23 мая профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, почему проявляется это отклонение от нормы и как от него избавиться.

Здоровье Алкоголь Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте