Россиянам рассказали, как можно избавиться от «пивного живота»

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Что считают «пивным животом» врачи, почему проявляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, рассказал в понедельник, 23 мая, профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

В просторечье «пивным животом» называют особенный тип ожирения, специалисты же рассматривают это нарушение здоровья организма как серьезный фактор риска, подчеркнул специалист.

— Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни, — заметил Демин.

По мнению профессора, «пивной живот» в большинстве случаев становится следствием определенного стереотипа поведения, который формируется одновременно с привычкой выпивать перед телевизором.

Единственный способ решить данную проблему — отказ от пивных напитков, считает собеседник Радио Sputnik. По мнению Демина, это может вернуть человеку бодрость и снизить его аппетит.

В начале мая врач-нарколог Анатолий Власов рассказал, что алкоголь опасно употреблять не только с некоторыми медицинскими препаратами, но даже с привычными закусками. Например, с соленьями и острыми блюдами.