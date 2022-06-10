Врачи предупредили о смертельной опасности алкоголя в жару

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Употребление алкогольных напитков в жаркую погоду может стать причиной инфаркта, инсульта и проблем с сердечно-сосудистой системой, а также спровоцировать солнечный удар. Об этом рассказали врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев и врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

— Алкоголь в жару пить опасно, потому что в жаркую погоду и так в организме наступает обезвоживание в связи с повышенной теплоотдачей. Алкоголь еще больше усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс, обезвоживает организм, вымывает микроэлементы: калий, натрий, магний, кальций, — отметил Казанцев.

Врач напомнил, что человек в состоянии опьянения легко теряет контроль. В результате бывают ситуации, когда он засыпает прямо под солнечными лучами. В этом случае он рискует получить солнечный удар, который может привести к летальному исходу, подчеркнул медик.

Марина Макиша добавила, что алкоголь провоцирует сосудистые реакции в организме. Поначалу сосуды расслабляются, а когда действие спиртного проходит, начинается их спазм. Она уточнила, что в жару риску скачков давления подвержены все люди, особенно те, кто страдает гипертонией. По словам врача, неадекватные сосудистые реакции на фоне алкоголя могут привести к инфаркту или инсульту.

Диетолог пояснила, что от употребления спиртного в жару особенно важно отказаться людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы, так как алкоголь повышает выработку ферментов поджелудочной железы, повышая давление в протоках, и увеличивает риск панкреатита, пишет URA.ru.

До этого главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что период жаркой погоды самым безопасным спиртным напитком является сухое белое вино с добавлением воды и лимона.