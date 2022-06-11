ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 11 июня.

По словам Конашенкова, пункт дислокации располагался в районе Андреевки. Помимо этого, в районе Миньковки ДНР ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и девять пунктов сосредоточения техники и боевиков ВСУ.

Кроме того, были также ликвидированы пять огневых позиций реактивных систем залпового огня в районах поселений Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное и Лисичанск ЛНР, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ВС России высокоточными ракетами уничтожили авиацию ВСУ на военном аэродроме Днепр. Помимо этого, в районе Харькова уничтожили производственные мощности предприятий, где противник ремонтировал вооружение и технику.

Высокоточными ракетами поразили два пункта управления, 27 районов сосредоточения солдат и техники, две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки в Донецкой народной республике (ДНР).