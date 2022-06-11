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Продюсер Лавров рассказал о ненависти Наргиз к России

Анастасия Колоскова
Общество
Продюсер Лавров рассказал о ненависти Наргиз к России
Фото: АГН Москва

Певица Наргиз Закирова всегда относилась к России с неприязнью, причем на ее чувства не повлияли даже заработанные в стране миллионы. Об этом рассказал бывший организатор концертов исполнительницы Сергей Лавров.

По его мнению, продюсер Максим Фадеев запрещал Закировой давать интервью из-за ее умения «наговорить лишнего». Лавров считает, что именно своими высказываниями о России и ее гражданах звезда сгубила свою популярность.

— Наргиз — это тот случай, когда Бог дал человеку талант, а ума не дал… Сколько я работал с ней при Фадееве, Наргиз всегда ненавидела Россию. Наши дворцы культуры, где выступала, презрительно называла «вонючими сараями». А приходившую к ней публику — «рожами», — отметил продюсер.

Он добавил, что после ухода от Фадеева Наргиз «разошлась по полной». В интервью Собчак певица заявляла, что она не чувствует себя безопасно в РФ и акцентировала, что ее живущие в Соединенных Штатах дети считают, что по улицам Москвы ходят медведи, и всерьез боятся русской мафии. После подобных заявлений билеты на ее концерты перестали раскупаться, пишет «Экспресс-газета».

До этого критик Соседов выразил уверенность, что Наргиз заслуженно получила запрет на въезд в Россию. После начала российской спецоперации на Украине артистка сделала ряд скандальных заявлений по поводу происходящего. В конце мая Наргиз попыталась въехать в РФ, однако была депортирована в Узбекистан. Ей запретили въезд в Россию на 50 лет.

Изгнанная из России певица Наргиз устроила истерику в аэропорту. Об этом в конце мая рассказала Алена Жигалова, ведущая шоу «Алена, блин!». Артистка требовала связать ее с представителем российского Министерства иностранных дел Марией Захаровой.

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