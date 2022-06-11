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В Польше признали поспешность санкций в отношении России

Георгий Соланович
В мире
В Польше признали поспешность санкций в отношении России
Фото: Pixabay

Правительство Польши поспешило с принятием тотального эмбарго на импорт российского угля. Об этом заявил депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш в субботу, 11 июня.

Он выразил мнение, что резкое сокращение поставок топлива может стать проблемой для частных потребителей.

— Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам, — сказал парламентарий.

При этом наращивание собственной добычи угля займет у Польши не менее полутора лет, передает слова Понцилюша РИА Новости.

7 июня глава польского МИД Збигнев Рау предложил распространить седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) на все энергоносители и банки РФ.

По словам министра, ЕС необходимо начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен способствовать полному прекращению импорта российского газа и продуктов нефтехимии. Также новые антироссийские санкции должны предусматривать отключение всех банков РФ и Белоруссии от системы SWIFT.

Польша Санкции Россия
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