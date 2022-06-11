Врач назвала способные сократить продолжительность жизни продукты

Фото: depositphotos

Диетолог Василиса Пономарева назвала продукты, которые способны привести к сокращению продолжительности жизни.

— Я думаю, что более полезно перевернуть концепцию суперпродуктов и вместо этого взглянуть на продукты Франкенштейна — настоящих монстров, которые прячутся в ваших шкафах и, как было доказано, способствуют развитию болезней и сокращению вашей жизни, — сказала специалист.

Так, вредными являются трансжиры, предназначенные для улучшения вкуса и увеличения срока годности. Их высокое содержание может привести к повышению уровня холестерина, увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета.

Встретить этот тип жира можно в печенье и пирожных, объяснила Пономарева. Еще одним вредным продуктом являются искусственные подсластители.

Они вмешиваются в естественный микробиом кишечника и способны увеличить количество бактерий, которые забирают энергию из еды и перерабатывают ее в жир.

При этом ультраобработанные продукты являются наибольшим предиктором заболеваемости раком. Под ними Пономарева подразумевает широкий круг пищи: от готовой еды до чипсов, передает «МедикФорум».

До этого профессор Михаил Кутушов назвал продукты, которые могут оказаться токсичными из-за высоких доз нитратов. По его словам, употребление их в чрезмерном количестве опасно для здоровья человека.