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Выставка Пономарева «Без берегов» открылась в Музее Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Выставка Пономарева «Без берегов» открылась в Музее Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Открытие персональной выставки моряка, инженера и художника, участника Венецианской биеннале современного искусства Александра Пономарева под названием «Без берегов» состоялось 8 июня в Музее Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 11 июня.

— Название выставки напрямую связано с тем, как я определяю свое творчество, — оно и правда без берегов. Для меня это попытка отрефлексировать, понять, что сделано за годы творческой деятельности, — сказал артист.

Посетители музея смогут познакомиться с 40-летним периодом творческой деятельности Пономарева. На выставке представлены его рисунки из морских экспедиций, фотографии, видеоинсталляции, а также чертежи изобретенных им конструкций.

Во внутреннем дворе комплекса зданий Музея Москвы разместился экспонат «Икар», который представляет собой гигантскую ландшафтную инсталляции из цемента и металла. Вес конструкции составляет три тонны, хотя внешне она выглядит легкой и воздушной.

«Икар» похож на живое существо, он снабжен датчиком движения и начинает махать крыльями, если подойти к нему поближе. Другие экспонаты разместились в выставочных залах первого корпуса Музея Москвы.

В их числе — две масштабные инсталляции в виде кораблей. Первая, Concordia, представляет собой покрытый льдом остов судна, который периодически тает, а потом снова замораживается: за этот процесс отвечает специальная машина.

Фото: mos.ru / Максим Денисов
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Фото: mos.ru / Максим Денисов
Фото: mos.ru / Максим Денисов
2/6
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Фото: mos.ru / Максим Денисов
3/6
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Фото: mos.ru / Максим Денисов
4/6
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Фото: mos.ru / Максим Денисов
5/6
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Фото: mos.ru / Максим Денисов
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Фото: mos.ru / Максим Денисов

На экранах в залах демонстрируются видеозаписи перфомансов Пономарева, которые он провел во время плаваний. Среди них — «Ветрувианский человек», состоявшийся в 2014 году на судне Российской академии наук в Атлантическом океане.

Посетители выставки могут также увидеть частичное повторение одной из недавних работ художника — инсталляции «Уроборос». Она была создана Пономаревым в 2021 году для выставки современного искусства Forever is Now в Каире и представляет собой копии судов в натуральную величину, которые расположены одна над другой, образовывая кольцо.

В Музее Москвы представлена точная копия 12-метрового керамического панно, которое находилось в основании инсталляции «Уроборос». На нем изображены древнеегипетские тексты и рисунки, обнаруженные российскими исследователями во время экспедиций, передает официальный сайт мэра Москвы.

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