Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое состоится 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе фонда Росконгресс в субботу, 11 июня.

— 17 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин, — говорится в сообщении.

В качестве модератора заседания выступит главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Уточняется, что главная тема форума — «Новый мир — новые возможности». Она посвящена глобальным процессам изменений, которые происходят на данный момент в мире, отмечается на сайте Росконгресса.

2 июня стало известно, что юбилейный ХХV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Одним из главных мероприятий первого дня мероприятия будет конференция «Бизнес-возможности». Кроме того, в рамках деловой программы будет представлен проект «Здоровое общество».