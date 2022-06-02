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ХХV Петербургский международный экономический форум пройдет в июне

Евгений Белоусов
Общество
ХХV Петербургский международный экономический форум пройдет в июне
Фото: Pexels

Юбилейный ХХV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Об этом в четверг, 2июня, сообщили в столичном департаменте средств массовой информации и рекламы.

В первый день форума Фонд Росконгресс при поддержке Минздрава России и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации организует форум «Лекарственная безопасность».

Кроме того, в рамках деловой программы форума будет представлен проект «Здоровое общество».

Также руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что молодых предпринимателей Москвы приглашают на форум «Бизнес-уик-энд». Сам форум проведут 7 и 8 июня на площадке «Цифровое деловое пространство» по адресу Покровка, дом 47.

Одним из главных мероприятий первого дня форума будет конференция «Бизнес-возможности».

Центры занятости «Моя карьера» в июне проведут серию образовательных мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве и развитии карьеры.

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