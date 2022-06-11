Москвичам рассказали о главных событиях в социальной сфере за минувшую неделю

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Пресс-служба мэра и правительства Москвы рассказала о главных событиях в социальной сфере, которые произошли на минувшей неделе.

Так, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова анонсировала открытие на базе столичной Школы-интерната № 1 Всероссийского центра для слепых школьников, проявивших выдающиеся академические способности. Также начал работу лекторий проекта «Здоровая Москва», первую встречу-дискуссию посетили более 200 человек, а трансляцию мероприятия в интернете посмотрели более 130 тысяч раз.

При этом более 15 тысяч новых рабочих мест создадут московские компании для сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Субсидии на это от городского правительства получат 140 компаний, прошедших отбор. При необходимости в Москве смогут создать 58 тысяч дополнительных рабочих мест.

С 2019 года за сопровождаемым трудоустройством в центр занятости «Моя карьера» обратились более 45 тысяч москвичей. За три года специалисты «Моей карьеры» оказали свыше 270 тысяч услуг по сопровождаемому трудоустройству.

Кроме того, в столице социальную помощь получает каждый третий житель. В сфере соцзащиты в городе работают более 40 тысяч специалистов, а каждый пятый сотрудник из них моложе 35 лет.

Центр «Мои документы» района Марьино открылся 7 июня на Люблинской улице в ТРЦ «Фэнтази парк». Он стал просторнее и комфортнее, центр спроектирован в соответствии с современными стандартами, помимо этого, здесь можно проверить здоровье и ознакомиться с выставочной экспозицией.

Кроме того, в Москве стартовала регистрация на бесплатный профориентационный проект для подростков «Лето моей карьеры», в рамках которого тысяча ребят в возрасте от 14 до 17 лет познакомятся с актуальными специальностями и попробуют себя в разных профессиях. Проект, как уточняется, начнется 1 июля и продлится до 22 июля.

Ракова 9 июня сообщила, что новые алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями костей и мягких тканей начали применять в Москве. При этом 10 июля стало известно, что в детских электронных медкартах появился новый раздел «Данные о ребенке», куда родители могут добавить информацию о наличии или отсутствии у ребенка аллергии.

Также стало известно, что в кадровом центре столичного департамента здравоохранения врачи общей практики проходят обучение по программе повышения квалификации. Система разработана для 26 врачебных специальностей, по 19 из них уже идут оценочные процедуры.

В Международный день архивов, 9 июня, Главархив Москвы рассказал о возможностях для историков и генеалогов. Доступны онлайн-раздел «Уникальные документы», сервис с метрическими книгами «Моя семья» и виртуальный музей «Москва — с заботой об истории», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.