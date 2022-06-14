Сгоревшую детскую площадку оперативно восстановили в ТиНАО

Сгоревшую детскую площадку в поселке Кокошкино в Троицком и Новомосковском округах восстановили менее чем за пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства во вторник, 14 июня.
— Происшествие случилось в четверг, 9 июня, в дачном поселке Кокошкино, ТиНАО. Получив информацию о возгорании, пожарные незамедлительно прибыли на место и оперативно потушили пламя, — отмечается в Telegram-канале ведомства.
После ликвидации возгорания специалисты приступили к работе по восстановлению игровой зоны. За короткий срок удалось уложить травмобезопасное покрытие, а также установить многоуровневый игровой комплекс.
Он включает в себя горки и веревочный лабиринт, качели-гнезда и качалки, а для родителей оборудовали скамейки. При этом в комплексе напомнили о правилах безопасности. Так, родителям необходимо регулярно говорить детям о правилах пожарной безопасности, а еще не рекомендуется оставлять воспламеняющиеся предметы без присмотра.
До этого сообщалось, что специалисты благоустроят 38 дворов в 6 районах Москвы, работы будут осуществляться на деньги, полученные от платных парковок. В ходе работ установят детские площадки, дорожные знаки, проведут обустройство территорий, а также сделают пешеходные переходы и тротуары.