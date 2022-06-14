«Влияние на неокрепшие умы»: зачем государству контролировать блогеров

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Регулирование блогерской деятельности позволит избавить соответствующий рынок от нежелательного контента, который может негативно «влиять на неокрепшие умы». В глобальном смысле же все платформы, на которых задействованы блогеры, станут более прозрачными и доступными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила эксперт в области информационных технологий и digital-директор коммуникационного агентства Мария Сорвачева.

По словам спикера, сам рынок уже сейчас стремительно развивается даже в условиях новых реалий:

— Если деятельность блогеров будет взята под контроль, то рынок очистят от нежелательного и вредоносного контента. В таком случае ничего, кроме плюсов, я не вижу. В целом же некоторые имеющиеся нововведения уже дали положительную динамику.

Так, активность инфлюенсеров в Telegram и в социальной сети «ВКонтакте», уточнила спикер, усилилась. По словам Сорвачевой, на упомянутых площадках становится все больше рекламодателей:

— Продолжает укрепляться тренд на микроблоги — экспертные и личные. На них активно подписываются люди, а бренды закупают там рекламу, точно попадая в свою целевую аудиторию.

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Что касается перспектив, очевидно, что блогеры будут развиваться дальше на разных площадках, причем это относится как к экспертным, так и к личным блогам, которые все больше выходят в тренды.

Спикер отметила, что соблюдение этических норм для блогеров позволит уменьшить распространение запрещенных материалов. Контент, содержащий вредоносную информацию, тоже будет сокращен, как и иные нежелательные к просмотру и прослушиванию ролики.

При этом полное цензурирование блогерской деятельности может повлечь за собой сокращение числа желающих создавать свой контент, чего допустить нельзя.

О необходимости ввести регулирование блогерской деятельности в РФ заявил ответственный секретарь совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. С соответствующей инициативой он выступил в честь Международного дня блогера, который отмечается во всем мире 14 июня.